Німецьке міністерство виділило гроші для полегшення проходження опалювального сезону

Бюджетний комітет Німеччини оголосив про надання зимового пакета допомоги енергетичній системі України. Виділені 70 млн євро покликані підтримати українську енергетику та забезпечити енергією українські міста і села, повідомили 25 вересня у пресслужбі міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини.

«Ми підтримуємо Україну у відбудові енергопостачання в децентралізований спосіб, тому що тоді Росія вже не зможе її так просто знищити. Ця підтримка є вимогою солідарності, але вона також відповідає інтересам Німеччини. Тому що Україна також захищає нашу безпеку в Європі та в Німеччині у цій війні», – повідомила міністерка розвитку Свеня Шульце.

Децентралізоване виробництво електроенергії в Україні передбачає розгортання відновлювальних джерел та забезпечення енергією на місцях. Йдеться про генератори, невеликі теплоелектростанції, котельні, а також сонячні системи.

Зазначається, що допомога покликана полегшити проходження опалювального сезону для громадських центрів, лікарень, шкіл та інших соціальних установ. У пресслужбі міністерства повідомили, що зокрема допомога буде надходити громадам, енергоінфраструктура яких значно пошкоджена через російські атаки та які приймають переселенців.

Нагадаємо, 19 вересня Євросоюз виділив 160 млн євро на підтримку української енергетики взимку. 100 млн євро з пакета допомоги надійдуть із заморожених російських активів та будуть спрямовані на ремонтні роботи енергоструктури. Решта грошей піде на гуманітарну допомогу та обігрів соціальних установ.