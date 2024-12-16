Олафу Шольцу оголосили вотум недовіри 394 депутати Бундестагу

Бундестаг оголосив вотум недовіри до уряду канцлера Олафа Шольца, який нещодавно виніс питання про вотум довіри у парламент. Більшість депутатів Бундестагу висловили Шольцу недовіру, повідомило 16 грудня Deutsche Welle.

На поіменному голосуванні, яке відбулося у понеділок, 394 депутати Бундесверу висловили недовіру уряду Шольца, 207 – підтримали канцлера, ще 116 – утримались. Оголошення вотуму недовіри означає, що Олаф Шольц має запропонувати президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайєру розпустити парламент.

Зазначається, що на ухвалення рішення про розпуск уряду у Штайнмайєра буде 21 день. При цьому чинна влада має продовжувати свою роботу до проведення дострокових урядових виборів. В разі ухвалення рішення про розпуск уряду Шольца вибори в Німеччині можуть пройти наприкінці лютого 2025 року.

Вотум недовіри до уряду оголосили на тлі розпаду «світлофорної коаліції» – союзу партії «Вільна демократична партія» міністра фінансів Крістіана Лінднера, партії «Зелених» та «Соціал-демократична партія Німеччини» Олафа Шольца. Про вотум довіри канцлер попросив на початку листопада, коли звинуватив міністра фінансів країни у безвідповідальності через відсутність компромісу щодо економіки Німеччини. Суперечка партій зокрема стосувалася вартості електроенергії у країні, підтримки німецького автопрому, бізнесу та України у війні проти Росії.

Разом із Лінднером з посад пішли міністр юстиції, міністерка освіти та міністр транспорту. Сам Лінднер звинуватив Олафа Шольца у продуманому розвалі головуючого союзу, та назвав його пропозиції щодо політики Німеччини «слабкими, неамбітними та непридатними» для економіки.

До слова, раніше Шольц заявляв, що винесе питання вотуму довіри до його уряду на голосування у Бундестазі 15 січня. Втім, голосування відбулося значно раніше. Згідно з соціологічним опитуванням Deutschlandtrend за вересень, партія Шольца не лідирує за кількістю голосів – СДПН (15%) обігнали проросійська партія AfD із 17% та опозиційний союз ХДС/ХСС із результатом 33%.