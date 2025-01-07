Важка бойова машина піхоти KF41 Lynx

Наприкінці 2024 року німецький оборонний гігант Rheinmetall поставив в Україну новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx. Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Паппергер, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung у вівторок, 7 січня.

Зазначається, що першу БМП Lynx, яку доправили українському замовнику, виготовили на заводі в німецькій громаді Унтерлюс.

«Зараз її випробовують збройні сили, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше», – сказав гендиректор Rheinmetall.

Характеристика бойової машини піхоти KF41 Lynx

У 2018 році німецький оборонний концерт Rheinmetall вперше представив важку бойову машину піхоти Lynx. ЇЇ маса становить близько 44 тонни, повідомляє портал «Мілітарний».

Довжина БМП KF41 – 7,7 м;

ширина – 3,6 м;

висота – 3,3 м.

Основним озброєнням бойової машини піхоти є башта LANCE з 30 або 35-мм автоматичною гарматою. Також БМП має кулемет та пускову установку для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника.

БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм – у бокових.

На БМП встановлено двигун Liebherr D9612, потужністю 1470 к.с., максимальна швидкість – 70 км/год. Запас ходу по трасі становить 500 км. Бойова машина піхоти має три члени екіпажу і перевозить до 8 осіб десанту.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 січня німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що поставить Україні ще 180 тис. боєприпасів для зенітних установок Gepard. Замовлення для українських Сил оборони повністю фінансується Німеччиною.