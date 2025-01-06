Установки використовують для протиповітряної оборони

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що поставить Україні ще 180 тис. боєприпасів для зенітних установок Gepard. Вартість поставки – «двозначне число мільйонів євро», повідомили у понеділок, 6 січня, у пресслужбі концерну.

За даними Rheinmetall, нове замовлення на поставку 180 тис. снарядів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим зарядом) забронювали у грудні 2024 року. Замовлення для українських Сил оборони повністю фінансується Німеччиною.

«Замовлені боєприпаси можна використовувати для ефективної повторної боротьби з різними повітряними цілями, наприклад, безпілотниками. Їх вироблятимуть на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі», – повідомили у пресслужбі Rheinmetall.

Зазначається, що станом на початок січня 2025 року Німеччина передала Україні 57 САУ Gepard. Зокрема, установки використовують для протиповітряної оборони в різних регіонах України.

Характеристики боєприпасів HEI-T, які поставить Rheinmetall

Калібр – 35×228 мм

Максимальна дальність – 4000 м (на цій відстані спрацьовує механізм самознищення)

Горіння трасера: понад 3100 м

Ефективна висота: 3100-4000 м

Час до самознищення: 6-12 с

Нагадаємо, наприкінці грудня Німеччина оголосилапро передачу Україні ще одного пакета військової допомоги. До нього увійдуть ЗРК IRIS-T, РСЗВ HIMARS та 15 танків Leopard.