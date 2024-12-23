Німеччина передасть Україні дві пускові установки Patriot

Німеччина виділила для України ще один пакет військової допомоги. До нього увійшли танки Leopard, пускові установки Patriot, РСЗВ HIMARS тощо. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомили на сайті міністерства оборони Німеччини.

До нового пакета допомоги від Німеччини увійшли:

15 танків Leopard 1 A5:

дів зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

сім десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

дві пускові установки Patriot;

два радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

п’ять систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW,

200 кулеметів MG4,

420 гвинтівок MK 556,

80 снайперських гвинтівок HLR 338,

100 гвинтівок CR 308;

52 тис. снарядів 155 мм,

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тис. боєприпасів до установок Gepard;

мінометні боєприпаси 120 мм.

Також в межах цієї допомоги Україна отримає обладнання для розмінування, генератори, турнікети та набої до стрілецької зброї.

Інфографіка посольства Німеччини в Україні

Міноборони Німеччини зауважило, що загалом від початку повномасштабного вторгнення передали Україні матеріалів вартістю 5,2 млрд євро. Крім того, приблизно 10 тис. українських військових пройшли у Німеччині навчання. Витрати на це становили близько 285 млн доларів.

Нагадаємо, 20 грудня канцлер Олаф Шольц та президент Володимир Зеленський повідомили, що Україна отримала від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T.