До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшла радіолокаційна станція TRML-4D

Німеччина передала українським військовим ще один пакет допомоги. До нього увійшли снаряди, дрони, військова техніка тощо. Про це у середу, 20 листопада, повідомили на сайті німецького уряду.

Німеччина передала Силам оборони:

радіолокаційну станцію TRML-4D;

47 броньованих автомобілів із протимінним захистом MRAP;

чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 і понад 40 тис. боєприпасів до них;

340 гвинтівок HLR 338 з боєзапасом;

боєприпаси для БМП Marder;

20 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

12 розвідувальних дронів HORNET XR;

два дрони-розвідники VT-4 Rochen;

100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

110 дронів-розвідників SONGBIRD;

два мостоукладачі BEAVER із запчастинами;

вісім десантних машин Caracal;

20 авто для патрулювання кордону;

шість великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

сім стволів до гаубиці М109.

вісім тис. патронів калібру 40 мм;

100 тис. патронів для вогнепальної зброї.

У німецькому уряді зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала Україні матеріальних засобів приблизно на 5,2 млрд євро. Крім того, понад 10 тис. українських військових пройшли військовий вишкіл у Німеччині. Витрати на це навчання наразі склали близько 282 млн євро. Загалом Німеччина зобов’язалася надати Україні військову допомогу на 28 млрд євро.

Нагадаємо, 11 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Берліні повідомив, що країна поставила Україні новий пакет допомоги на 600 млн євро.