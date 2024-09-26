Німеччина надала Україні або виділила на наступні роки допомогу сумою близько 28 млрд євро

Парламент Німеччини у середу, 25 вересня, погодив збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро. Про це йдеться у повідомленні на сайті федерального уряду країни.

Бундестаг погодив збільшення фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро. За цю допомогу планують ефективно посилити Збройні сили України, зокрема, закуплять:

засоби протиповітряної оборони,

танки,

безпілотники,

боєприпаси,

запасні частини.

Яку допомогу надала Німеччина за час повномасштабного вторгення росіян

Як зазначають у Бундестазі, Німеччина надала Україні або виділила їй на наступні роки військову допомогу сумою близько 28 млрд євро.

Також з початку повномасштабного вторгнення Росії країна передала матеріальні засоби зі складів на близько 5,2 млрд євро.

«Крім того, військову підготовку у Німеччині пройшли понад 10 000 українських військовослужбовців. Витрати на цю підготовку становлять дотепер близько 282 млн євро», – додають у дописі.

Бюджетний комітет Німеччини 25 вересня також оголосив про надання зимового пакета допомоги енергетичній системі України. Виділені 70 млн євро покликані підтримати українську енергетику та забезпечити енергією українські міста і села.

Декілька днів раніше, 19 вересня, країна передала новий пакет військової допомоги. До нього увійшли танки Leopard, зенітні установки Gepard, дрони, тисячі боєприпасів тощо.