Німеччина передала Україні новий пакет військової допомги

Німеччина виділила та передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки Leopard, зенітні установки Gepard, дрони, тисячі боєприпасів тощо. Про це йдеться у повідомленні німецького уряду, опублікованому у четвер, 19 вересня.

Збройні сили України отримали 22 танки Leopard 1 A5, які Німеччина передала спільно із Данією. Також на потреби української армії надали 61 тисячі боєприпасів 155-мм калібру, п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206), три самохідні зенітні установки Gepard та запчастини до них. Також до пакета допомоги увійшли:

один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами;

1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.

30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

20 безпілотних надводних апаратів;

12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;

шість безпілотників Hornet XR;

одна броньована інженерна машина DACHS;

шість машин розмінування WISENT 1;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

два прикордонних патрульних автомобілі;

вісім автоцистерн Zetros;

10 кулеметів MG3;

мільйон набоїв до стрілецької зброї;

12 самохідних гаубиць PzH 2000;

16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.

Крім цього Україна отримала від Німеччини 112 автомобілів, зокрема, вантажівки, мікроавтобуси та позашляховики.

У німецькому уряді зазначили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення передали Україні допомоги приблизно на 5,2 млрд євро. Крім того, у Німеччині пройшли навчання понад 10 тис. українських військових. На це країна витратила 282 млн євро.

17 вересня ZAXID.NET повідомляв, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про виділення додаткових 100 млн євро допомоги для України. Гроші спрямують на відновлення української енергосистеми.

До слова, у серпні 2024 року речник міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер запевнив, що країна допомагатиме Україні «допоки це буде потрібно».