У середині березня в озері поблизу Бад-Шенборна слідчі виявили тіло 51-річної бабусі немовляти

Прокуратура німецького Мангейма висунула звинувачення подружжю у вбивстві двох біженок з України та викраденні новонародженої дитини в Баден-Вюртемберзі. Інцидент стався у березні цього року, повідомила Deutsche Welle з посиланням на прокуратуру у вівторок, 3 вересня.

За даними прокуратури, мотивом злочину було те, що 44-річна жінка та її 43-річний чоловік із Зандхаузена поблизу Гейдельберга мали нереалізоване бажання виховувати спільну доньку. Прокуратура не вказує громадянство чи походження обвинувачених у вбивстві двох українок і викраденні немовляти. Попри це ЗМІ раніше неодноразово повідомляли, що підозрювані – росіянка та німець.

Слідство вважає, що пара вбила 51-річну українську біженку та її 27-річну дочку, щоб забрати новонароджену дівчинку останньої. «З метою, аби збільшити шанси на викрадення дитини, 44-річна жінка вступила в групу підтримки українських біженців у ФРН у Telegram, через яку в січні 2024 року зв'язалася з 27-річною жертвою, коли та шукала перекладача для майбутнього народження доньки», – ідеться в повідомленні.

В обвинувальному висновку йдеться, що пара вирішила вбити 27-річну жінку та її матір через тиждень після народження дівчинки в лютому 2024 року. У прокуратурі кажуть, що 6 березня під час візиту в ресторан пара таємно ввела обом жінкам заспокійливі препарати. Подружжя вдало, що везе до лікарні 51-річну жінку, якій стало зле, а 27-річну жінку та її новонароджену доньку відвезли додому. Після цього чоловік, імовірно, убив 51-річну на озері неподалік Бад-Шенборна, кілька разів ударивши її по голові невідомим предметом. Невдовзі у такий самий спосіб він також убив 27-річну матір немовляти у Гоккенгаймі, а труп спалив. Потім пара поїхала додому разом із дитиною.

7 березня перехожий виявив тіло 27-річної Маргарити Разаз на березі Рейну з ознаками насильницької смерті, а також стало відомо про викрадення новонародженої дитини. 13 березня поліція затримала подружжя, після того, як виявила в них неушкоджене немовля. 19 березня водолази знайшли тіло 51-річної Марини Стеценко на березі озера поблизу Гоккенгайма.

Як повідомляє Radio Köln, малюк, якому зараз близько семи місяців, кілька місяців жив у прийомній сім’ї. На початку літа опіку над дівчиною взяла 21-річна сестра вбитої Маргарити Разаз. Наприкінці червня вона повернулася в Україну з немовлям, повідомив адвокат жінки. Наразі тітка дитини подала заявку на удочеріння дівчинки, але цей процес може тривати кілька місяців.