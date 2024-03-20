Тіло Марини Стеценко шукали більше тижня

У Німеччині в озері неподалік Бад-Шенборна знайшли мертвою 51-річну Марину Стеценко, матір вбитої українки Маргарити Разаз. Про це у середу, 20 березня, повідомила німецька газета BILD.

«Служби екстреної допомоги виявили в озері неподалік Бад-Шенборна (округ Карлсруе) тіло, яке «мабуть» належало 51-річній матері», – йдеться в повідомленні.

Інформацію підтвердила поліція та прокуратура. Слідчі припускають, що вона також померла внаслідок насильства. Водночас результатів розтину поки що немає

Як пише видання, за наявними в слідства даними, зловмисники вбили Марину Стеценко ввечері 6 березня, а потім, через кілька годин, і її 27-річну дочку.

Днем раніше, 19 березня, водолази проводили пошуки тіла Стеценко у тому ж озері, на березі якого знайшли тіло Маргарити.

Як інформував ZAXID.NET, на початку березня у мережі з’явилися оголошення про зникнення української родини: 27-річної Маргарити Разаз, її новонародженої доньки, та 51-річної Марини Стеценко.

14 березня стало відомо про те, що на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм в південно-західній частині Німеччини поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар. Поліція виявила на її тілі сліди насильства.

15 березня правоохоронці німецького Мангейма повідомили про те, що знайшли живою доньку вбитої українки. Тоді ж оголосили про затримання двох імовірних вбивць українки. Винними у звірстві вважають 43-річну росіянку та її 44-річного чоловіка. Наразі вони перебувають під вартою.