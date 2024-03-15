Німецька поліція знайшла живою доньку вбитої 7 березня громадянки України. Ймовірних вбивць жінки також вже затримали. Про це 15 березня повідомили прокуратура та головне управління поліції німецького Мангейма.

Зазначається, що в районі Рейн-Неккар на півдні Німеччини затримали двох осіб двох підозрюваних у вбивстві українки. Під час затримання 43 і 44-річного чоловіків поравоохоронці також виявили неушкодженою викрадену дівчинку, її доправили до лікарні. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що це донька вбитої. Нині нею опікується управління у справах молоді», - йдеться у пресрелізі.

Наразі невідомим залишається перебування 51-річної матері загиблої. Спеціальна комісія інтенсивно продовжує пошуки та просить можливих свідків вийти на зв’язок.

Нагадаємо, на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм в південно-західній частині Німеччини поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар. Жінку, яку декілька днів вважали зниклою безвісти, знайшов на березі Рейну випадковий перехожий.

За даними німецьких ЗМІ, загиблу звали Маргарита Разас. Її зниклу матір звуть Марина Стеценко, а доньці – лише п'ять тижнів. Відомо, що українка жила з маленькою донькою та своєю 51-річною мамою в будинку для біженців. Обидві жінки зникли минулого понеділка.