У вбивстві 27-річної українки Маргарити Разас у Німеччині підозрюють подружню пару: 44-річного німця та 43-річну росіянку. За даними німецького видання Bild, пара перебуває під вартою.

За даними журналістів, 44-річний німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна – офісним працівником. Пара має тьох дітей.

Журналісти також стверджують, що подружжя планувало вбивство українки. Свідки кажуть, що напередодні чоловік розповідав сусідам про свою новонароджену доньку. За версію підозрюваного дитина, нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії.

«У подружжя троє синів, чоловік сказав мені у грудні, що у січні у них буде дівчинка. Він з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я ще здивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я ніколи не очікував такого злочину. Ця пара завжди була дуже чемною і здавалася приємною», – розповів сусід підозрюваних.

Німецькі правоохоронці продовжують розшукувати матір Маргарити – 51-річну Марину Стеценко. Bild, посилаючись на джерела, припускає, що її також могли вбити з метою викрадення дитини.

Журналісти також з’ясували, що Маргарита родом з Харкова. Разом з матір’ю вона прибула до Німеччини чотири місяці тому. Родина проживала у будинку для біженців.

Нагадаємо, на початку березня у мережі з’явилися оголошення про зникнення української родини: 27-річної Маргарити, її новонародженої доньки, та 51-річної Марини Стеценко (матір Маргарити). 14 березня стало відомо про те, що на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм в південно-західній частині Німеччини поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар. Поліція виявила на її тілі сліди насильства.

15 березня прокуратура та головне управління поліції німецького Мангейма повідомили про те, що знайшли живою доньку вбитої українки. Тоді ж оголосили про затримання двох імовірних вбивць українки, віком 44 та 43 років. Втім, німецькі правоохоронці не уточнювали стать підозрюваних.