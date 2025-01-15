Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
Оборонний пакет включає сотні ударних дронів, 20 антимінних машин, тисячі снарядів та розвідувальні БпЛА
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги у війні проти Росії. До нього увійшли десятки тисяч боєприпасів різного калібру, техніка та безпілотники, йдеться в оновленому списку військової допомоги Україні від Німеччини від федерального уряду країни.
«Наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 мільярдів євро (2023 рік) та приблизно 1,6 мільярда євро (2022 рік). Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише в 2025-2028 роках», – повідомили у пресслужбі Бундестагу.
В оновленому списку військової допомоги йдеться, що Україна отримала:
- 20 машин із захистом від мін і засідок;
- 14 тисяч 155-мм снарядів;
- 19 тисяч 122-мм снарядів;
- 600 ударних безпілотників HF-1;
- 50 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;
- 46 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- боєприпаси для танків Leopard 1;
- 495 штурмових гвинтівок HK 416;
- 11 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів.
Зазначається, що серед іншої допомоги Німеччина передала Україні партію вовняних ковдр, а також джгутів та біноклів.
Крім того, Німеччина готується надати Україні такі одиниці зброї:
- БМП Marder,
- колісні бойові машини піхоти RCT-30 Boxer,
- машини із захистом від мін і засідок,
- самохідні гаубиці RCH 155.
Коли саме поставлять це озброєння, наразі невідомо.
До слова, перші з найсучасніших самохідних гаубиць RCH 155 вже є в Україні – 13 січня німецька газета Stuttgarter Zeitung повідомила, що першу одиницю озброєння символічно прийняв посол України Олексій Макеєв. Загалом країна готова поставити 54 таких САУ.