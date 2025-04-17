Німеччина передала Україні понад 3 тис. гвинтівок G3

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли броньовані машини, артилерійські установки, різні види безпілотників, а також оглядові радіолокаційні станції та ракети для системи ППО. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на урядовому сайті Німеччини у четвер, 17 квітня.

У межах нового пакета військової допомоги від Німеччини Сили оборони отримали:

три 155-мм САУ Zuzana;

шість БРЕМ Bergerpanzer 2;

чотири машини розмінування WiSENT 1;

66 бронемашин MRAP FFG;

чотири машини Kinetic Defence Vehicles;

три машини для прикордонників;

10 надводних дронів Sonobot 5;

70 розвідувальних БпЛА Vector;

150 ударних дронів HF-1

ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;

917 ПТРК RGW 90;

3,769 гвинтівок G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

27 тис. 155-мм артснарядів;

38 тис. набоїв до ЗУ Gepard;

БК до танків Leopard 2;

1 тис. 122-мм снарядів;

41 наземний радар;

92 інфрачервоних біноклі;

187 лазерних далекомірів;

150 тис. турнікетів;

1,300 спальних мішків;

55 підводних скутерів.

Зазначається, що від початку російського повномасштабного вторгнення Німеччина передала Україні матеріальні засоби зі складів Бундесверу загальною вартістю близько 5,2 млрд євро. Крім того, у Німеччині пройшли військовий вишкіл понад 10 тис. українських військовослужбовців. Витрати на цю підготовку склали близько 282 млн євро. Крім того, Німеччина допомагає лікувати поранених українських військових.

Нагадаємо, 14 квітня голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, який ймовірно стане наступним канцлером Німеччини, заявив про готовність передати Україні німецько-шведські далекобійні крилаті ракети Taurus.