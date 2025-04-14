Кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини Фрідріх Мерц

Імовірний майбутній канцлер Німеччини, голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що готовий передати Україні німецько-шведські далекобійні крилаті ракети Taurus. Це може статися, якщо відповідне рішення підтримають лідери Європейського Союзу. Про це повідомила радіостанція Deutsche Welle в понеділок, 14 квітня.

«Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus, – ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами. Це необхідно координувати, і якщо це буде скоординовано, то Німеччина повинна взяти участь», – сказав Мерц.

Він додав, що українській армії «потрібно вийти з оборонної позиції та почати впливати на перебіг подій» на полі бою. Як можливу сферу застосування ракет він назвав знищення найважливіших сухопутних з’єднань між Росією й анексованим нею Кримом.

Кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини також відреагував на російський ракетний удар по Сумах 13 квітня, унаслідок якого загинули 34 людини, ще понад сотня зазнали поранень. Мерц назвав його «верхом віроломства» і «навмисним і розрахованим воєнним злочином».

«Я не переконаний, що Путін позитивно відреагує на слабкість і пропозиції миру, в якийсь момент він повинен визнати безнадійність цієї війни, тому ми повинні допомогти Україні», – зазначив німецький політик.

Нагадаємо, у травні 2023 року Україна вперше звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 км. ЗМІ писали, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території Росії.

Попри це, німецький парламент неодноразово відмовлявся передавати Україні ракети Taurus. У квітні 2025 року президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Берлін поставить Києву німецькі далекобійні крилаті ракети TAURUS після того, як канцлером Німеччини, ймовірно, стане Фрідріх Мерц.

Що відомо про ракети Taurus

Крилата ракета Taurus розроблена компанією Taurus Systems GmbH – спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської компанії Saab Bofors Dynamics AB. Маса ракети становить 1400 кг, а її довжина – 5 м.

Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 км. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow. Німеччина на початку 2000-х років замовила 600 таких ракет для своїх повітряних сил.