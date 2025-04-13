Росіяни балістичними ракетвми вдарили по по центу Сум

Вранці неділі, 13 квітня, російські військові атакували Суми. Внаслідок удару балістичними ракетами є багато загиблих. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

У місті пролунали щонайменше два вибухи. За даними «Суспільного», поранення отримали дитина та дорослі. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар повідомили, що внаслідок атаки загинули багато людей.

За словами голови Сумської ОВА Володимира Артюха, росіяни для удару застосували дві балістичні ракети та вдарили по центральній частині міста. На момент атаки там перебувало багато людей.

«Ворог розраховував завдати найбільшого ураження, щоб постраждало багато людей», – заявив Володимир Артюх.

За словами виконувача обов’язків міського голови Артема Кобзара, станом на 11:35 внаслідок російського удару загинули понад 20 людей. На місці події працюють всі профільні служби.

Володимир Зеленський назвав «жахливим» удар російської балістики по Сумах та наголосив, що окупанти атакували місто під час християнського свята.

«І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим. За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція», – написав президент.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що на місці події працюють слідчі, які збирають докази чергового російського воєнного злочину. Там також розгорнули штаб для прийому заяв та надання допомоги постражлалим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими.

Станом на 12:00 відомо про 21 загиблого внаслідок російської атаки, ще щонайменше 20 людей – отримали поранення.

«Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках. Поліція обмежила доступ до зони ураження. Прохання дотримуватися встановлених обмежень, аби екстрені служби могли швидко працювати. Зараз важлива кожна хвилина для життя поранених», – написав Ігор Клименко.

Доповнено. Ігор Клименко повідомив, що кількість травмованих зросла до 83 людей, серед яких семеро – діти.

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено. Станому на 13:40 внаслідок ракетних ударів по загинула 31 людина, серед них – дві дитини. Травми отримли 84 людини, серед яких десятеро дітей, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, 24 березня російські військові обстріляли центральну частину Сум. Під атаку потрапила школа. Внаслідок обстрілу постраждали близько 100 людей, серед них понад 20 – діти.