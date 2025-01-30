Зруйнована внаслідок атаки по Сумах багатоповерхівка, 30 січня 2025 рік

Уночі четверга, 30 січня, безпілотник влучив у десятиповерховий будинок в Сумах. Унаслідок атаки загинули четверо людей, щонайменше дев’ятеро отримали поранення. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій та Міністерстві внутрішніх справ.

Керівник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що о 00:18 російська армія дроном-камікадзе Shahed атакувала багатоповерхівку в Сумах. За його даними, одна людина загинула, ще троє людей, включно з дитиною, були поранені. У Сумській міській раді згодом спростували повідомлення щодо загиблої.

Виконувач обовʼязків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що з 09:00 запрацюють штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Один зі штабів буде розгорнутий біля місця влучання ворожого безпілотника, інший – у ДНЗ № 9.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки по багатоповерхівці в Сумах, 30 січня 2025 рік (Усі фото – ДСНС)

За інформацією рятувальників, внаслідок атаки по багатоповерхівці в Сумах попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Надзвичайники врятували четверо людей, серед них дитина. Також з будинку евакуювали 118 людей.

«За попередньою інформацією травмовано 9 людей, серед них одна дитина.Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають», – повідомили уранці у ДСНС.

Доповнено о 07:30. За інформацією МВС, рятувальники вивільнили з-під завалів тіла чоловіка та жінки.

Згодом о 08:37 правоохоронці повідомили, що кількість загиблих внаслідок російської атаки по Сумах зросла до чотирьох.



«Рятувальники деблокували з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на 5-му поверсі тіла ще двох людей. Роботи тривають», – ідеться в повідомленні МВС.

Виконувач обовʼязків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що 30-31 січня оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок дронового удару сум’янами.