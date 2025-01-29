В Одеській області під обстрілом опинилась припортова інфраструктура

В ніч на середу, 29 січня, внаслідок російської дронової та ракетної атаки постраждали 5 областей України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни вночі 29 січня випустили 57 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда. Також ворог атакував із Криму балістичною ракетою «Іскандер-М».

Сили ППО ліквідували 29 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Робота ППО 29 січня

«Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина», – додають у повідомленні.

Зокрема, в Одеській області під обстрілом опинилась припортова інфраструктура. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ціллю росіян була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі. Загиблих та постраждалих немає, однак внаслідок обстрілу є пошкодження будівель.

Фото Ізмаїльської районної адміністрації, пошкоджена внаслідок обстрілу припортова інфраструктура на Одещині

У Києві уламки БпЛА в Дарницькому районі при падінні пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

Тоді як внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 січня по приватному підприємству в Миколаєві загинули дві жінки.

Нагадаємо, російські військові в ніч на вівторок, 28 січня, атакували Україну сотнею ударних БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.