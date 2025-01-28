У Київській області загорівся музей ретро-автомобілів

Російські військові в ніч на вівторок, 28 січня, атакували Україну сотнею ударних БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Вночі російські війська атакували Україну безпілотниками із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ. Сили ППО ліквідували 65 безпілотників у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Крім цього, 28 ворожих безпілотників були локаційно втрачені, два з них полетіли у напрямку Росії та Білорусі.

Робота ППО 28 січня

Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

«Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях», – додали у дописі.

У Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частина автомобілів в ангарі музею була знищена й пошкоджена.

Фото Київської ОВА, пошкоджений музей ретро-автомобілів у Київській області

В Уманському районі дрони пошкодили комунальне підприємство. В Одесі внаслідок дронової атаки пошкоджено будинки, 4 мешканців отримали травми.

Також повідомляли, що вночі російські війська завдали удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова.