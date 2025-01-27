Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені

Сили оборони знищили 57 російських безпілотників, які окупанти випустили проти України у ніч на 27 січня. Ще 39 безпілотників були локаційно втрачені. Про це ідеться у зведенні Повітряних сил.

З 20:00 26 січня противник атакував Україну 104 дронами-камікадзе Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із російських Орла, Курська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 Повітряні сили підтвердили збиття 57 безпілотників над територією:

Київщини,

Миколаївщини,

Харківщини,

Полтавщини,

Сумщини,

Дніпропетровщини,

Хмельниччини,

Житомирщини,

Вінниччини,

Івано-Франківщини.

Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Результати роботи української ППО (Візуалізація Повітряних сил)

Наслідки ворожої атаки по Україні

Унаслідок нічної дронової атаки є пошкодження в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях. Там уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки, повідомили в ПС.

Сумщина. Унаслідок атаки БпЛА у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти, інформує Сумська ОВА.

Дніпропетровщина. У Самарівському районі області внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа. Також пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та господарська споруда. У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося пожежа, яку загасили рятувальники, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Прикарпаття. Уночі ворог масовано атакував Івано-Франківську область. Під атакою російських дронів була критична інфраструктура. На одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники загасили пожежу на площі 100 м2. Триває гасіння полум'я площею 500 м2. Постраждалих немає.