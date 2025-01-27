Повітряні сили збили 57 дронів під час нічної атаки
Через атаку БпЛА є пошкодження в п'яти областях
Сили оборони знищили 57 російських безпілотників, які окупанти випустили проти України у ніч на 27 січня. Ще 39 безпілотників були локаційно втрачені. Про це ідеться у зведенні Повітряних сил.
З 20:00 26 січня противник атакував Україну 104 дронами-камікадзе Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із російських Орла, Курська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.
Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 Повітряні сили підтвердили збиття 57 безпілотників над територією:
- Київщини,
- Миколаївщини,
- Харківщини,
- Полтавщини,
- Сумщини,
- Дніпропетровщини,
- Хмельниччини,
- Житомирщини,
- Вінниччини,
- Івано-Франківщини.
Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Результати роботи української ППО (Візуалізація Повітряних сил)
Наслідки ворожої атаки по Україні
Унаслідок нічної дронової атаки є пошкодження в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях. Там уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки, повідомили в ПС.
- Сумщина. Унаслідок атаки БпЛА у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти, інформує Сумська ОВА.
- Дніпропетровщина. У Самарівському районі області внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа. Також пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та господарська споруда. У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося пожежа, яку загасили рятувальники, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
- Прикарпаття. Уночі ворог масовано атакував Івано-Франківську область. Під атакою російських дронів була критична інфраструктура. На одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники загасили пожежу на площі 100 м2. Триває гасіння полум'я площею 500 м2. Постраждалих немає.
- Хмельниччина. Унаслідок атаки БпЛА пошкоджені вікна та фасад будинку. Обійшлось без постраждалих, повідомив керівник ОВА Сергій Тюрін.