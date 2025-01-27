У ніч на понеділок, 27 січня, російські війська атакували Івано-Франківську область безпілотниками. У регіоні було чутно звуки вибухів. Про це повідомили «Суспільне. Івано-Франківськ» та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Зауважимо, повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних БпЛА на Івано-Франківщині вперше оголосили близько 01:00. Та з короткою перервою тривала до 06:24.

За даними «Суспільного», в Івано-Франківську впродовж ночі зафіксували щонайменше десять вибухів. Мер міста Руслан Марцінків двічі повідомляв про роботу протиповітряної оборони – о 02:39 та 05:35. Він також закликав мешканців подбати про безпеку під час повітряної тривоги.

«Комунальний транспорт в Івано-Франківську виїде на маршрути зі значним запізненням після оголошення відбою повітряної тривоги, повідомили у КП “Електроавтотранс”», – повідомили вранці журналісти «Суспільного».

Оновлено о 08:44. Керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що під атакою російських дронів була критична інфраструктура Прикарпаття.

«На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загоряння. На місці працюють відповідні служби», – ідеться в повідомленні.

Оновлено о 09:58. Рятувальники ГУ ДСНС в Івано-Франківській області показали, як ліквідовують пожежі, що виникли внаслідок ворожих атак.

За даними надзвичайників, на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники загасили пожежу на площі 100 м2. Триває гасіння полум'я площею 500 м2. Постраждалих немає.