Загалом вдалося ліквідувати 50 безпілотників

В ніч на неділю, 26 січня, російські військові атакували Україну 72 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 26 січня противник атакував 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ», – йдеться у повідомленні.



Повітряний напад відбивали у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Загалом вдалося ліквідувати 50 безпілотників. Ще 9 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Робота ППО 26 січня

У Харкові внаслідок нічного удару БпЛА близько 04:43 в Основ'янському районі були пошкоджені вікна та дахи 12 приватних будинків.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 25 січня, українська протиповітряна оборона збила дві керовані авіаракети Х-59/69 і 46 безпілотників. Тієї ночі російська армія дронами атакувала Київську область, було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок в одному з населених пунктів.