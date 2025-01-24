З будинку евакуювали 150 мешканців

На Київщині у ніч на п’ятницю, 24 січня, у десятиповерховому будинку та одному приватному будинку внаслідок атаки безпілотників спалахнули пожежі. Троє людей загинули, також є поранені. Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків керівника Київської ОВА Микола Калашник.

В ніч на п’ятницю у Київській області працювала протиповітряна оборона. Повітряні сили ЗСУ відбивали атаку російських безпілотників. Внаслідок падіння уламків у багатоквартирному будинку на Фастівщині спалахнула пожежа. Калашник розповів, що у пошкодженому будинку є руйнування фасаду з 9 по 6 поверх, вогонь спалахнув у кількох квартирах.

Фото ДСНС, пошкоджена квартира у будинку на Фастівщині

З будинку евакуювали 150 мешканців, рятувальники виявили тіло загиблого 36-річного чоловіка.

«Ще дві людини звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес», – заначив він.

Тим часом у Броварах уламки БпЛА зруйнували житловий будинок.

Фото Миколи Калашника, пожежа будинку у Броварах

«Ліквідація завершена о 04:14 на площі 120 м2. Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження, тривають пошуки його дружини 1965 року народження», – повідомили рятувальники.

Нацполіція України о 07:34 повідомила, що відомо уже про 3 загиблих.

«В одному з районів зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир. Крім того, в іншому районі області пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, уночі п’ятниці, 24 січня, Росія також атакувала Львівщину уданими безпілотниками. Близько 04:24 в області було оголошено повітряну тривогу, а згодом і підвищену небезпеку для Львова та Львівського району. Та вже о 06:20 керівники міста та області поінформували про вдалу бойову роботу ППО.