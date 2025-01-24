Пошкоджений російськими ударними дронами типу Shahed будинок у Підбірцях біля Львова

Уночі п’ятниці, 24 січня, Росія атакувала Львівщину уданими безпілотниками. В області працювала ППО. У результаті ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у селі Підбірці біля Львова.

Близько 4:24 на Львівщині було оголошено повітряну тривогу, а згодом і підвищену небезпеку для Львова та Львівського району. Голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Андрій Садовий закликали мешканців Львова та області перебувати в укриттях.

«На Львівщині працює ППО. Нічого не знімаємо, ніде не викладаємо. Локацій не називаємо», – закликав голова ЛОВА.

«Три ворожі шахеди курсом на Львів. Залишайтесь у безпечному місці», – повідомив мер Львова.

Близько 6:20 керівники міста та області поінформували про вдалу бойову роботу ППО.

Наслідки нічної атаки російських дронів, пошкоджений приватний будинок у селі Підбірці (фото Андрія Садового)

Оновлено. Голова ЛОВА Максим Козицький повідомив, що цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники, усі цілі були збиті воїнами ППО та вогневими групами. В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків «Шахеда» пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч – вирва, діаметром 4 метри.

За інформацією міського голови Львова, ворожий безпілотник пошкодив приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади. Біля цього ж будинку вже були прильоти у 2022 році. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

«Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі», – додав голова ЛОВА.