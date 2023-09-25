Для додаткових мобільних груп закуплять відповідне обладнання

На Львівщині створять 50 мобільних груп для збиття дронів-камікадзе Shahed, якими росіяни атакують українські міста. Такі групи укомплпектують обладнанням до 15 жовтня. Про це на брифінгу у Media Center Ukraine 25 вересня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник області розповів, що разом із соціально відповідальним бізнесом Львівська ОВА, ПвК «Захід» та бригада тероборони формують додаткові мобільні групи для збиття ворожих дронів-камікадзе.

«Таких груп у нашій області плануємо створити 50. Вони матимуть у своєму розпорядженні транспорт та відповідне оснащення, щоб оперативно реагувати на переміщення ворожих цілей і підсилювати роботу нашої ППО», – зазначив Максим Козицький.

За його словами, додаткові 50 мобільних груп будуть повністю обладнані до 15 жовтня. Мобільні групи для збиття дронів-камікадзе Shahed мають легкові автомобілі підвищеної прохідності, великокаліберні кулемети і тепловізійні приціли для виявлення цілей та лазерні вказівки.

Нагадаємо, вдосвіта 19 вересня росіяни запустили по Львову 18 дронів. Повітряні сили ЗСУ збили 15, три влучили у склади. Внаслідок влучання Shahed загинув колишній доброволець, ще один чоловік отримав поранення.