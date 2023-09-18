Дрон має високі аеродинамічні характеристики, що дозволяє планувати політ на великі відстані при вимкненому двигуні

У Львові профінансують виробництво безпілотника для доставки та спостереження «Besomar 3310», вартість якого 600 тис. грн. Стартап-проект обрали на конкурсі, його профінансують з обласного бюджету та за кошти краудфандингу.

Як повідомили у департаменті економічної політики ЛОВА, комплекс доставки «Besomar 3310» складається з трьох літаків, які можуть виконувати завдання як за GPS координатами, так і в ручному режимі. Дрон має високі аеродинамічні характеристики, що дозволяє планувати політ на великі відстані при вимкненому двигуні і є безпечним та стабільним в нештатних ситуаціях.

«Аерокомплекс здатний провести спостереження та відеофіксацію на віддалі 30 км та з безпечної висоти 800 м. А також доставити вантаж до 2 кг у потрібну точку в радіусі 30 км, в автоматичному режимі або під керівництвом пілота, з поверненням», – повідомили характеристики комплексу його розробники.

Загалом на конкурс подали 7 проектних заявок: уніфіковані вставки для систем скидання FPV дронів, наземні дрони, безпілотні авіаційні комплекси доставки та спостереження, дрони камікадзе та інші.

«З огляду на те, що часові рамки реалізації стартап-проектів є обмеженими, члени конкурсної ради вирішили виділити кошти співфінансування для реалізації стартап-проекту, який уже має наявні локальні складові для виготовлення прототипу та буде переданий для потреб 125 окремої бригади ТрО ЗСУ з Львівщини», – зазначив директор департаменту економічної політики Степан Куйбіда.

Загальна вартість проекту розробки безпілотного авіаційного комплексу доставки та спостереження Besomar – 599, 9 тис. грн, з них 50% залучають шляхом краундфандингу, решту співфінансує Львівська ОВА.

Такий конкурс інноваційних стартап-проектів у симбіозі із краудфандинговим підходом реалізовують вперше за програмою сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку.