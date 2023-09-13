Майстер виробничого навчання Андрій Кашуба випробовує електробагі

У львівському училищі №29 сконструювали особливе електробагі, яке працює безшумно і навіть без світлових вогнів, його передадуть військовим на передову. Це напрацювання – вдосконалена версія електротрицикла, яким вже користується 125 бригада ТрО. Училище потребує матеріальної підтримки для закупівлі додаткових деталей.

Майстри виробничого навчання і учні училища працювали над створенням багі два місяці. Його зібрали з підручних матеріалів металобрухту, переварили і заново склали каркас. Решту деталей закупили за кошти благодійників. Як повідомляє прес-служба ЛМР, за три дні вдалося зібрати необхідні 140 тис. грн на першу машину. Багі високе і легке. Навіть, якщо б застрягло десь, то двоє людей легко його можуть витягнути.

«Він повністю працює на електротязі, акумуляторних батареях. Передач немає, там напряму мотор з редуктором. Потужніший двигун, задній привід. Цей автомобіль повністю безшумний, також може працювати вночі без використання світлових вогнів. Ми поставимо камеру нічного бачення і планшет, щоб орієнтуватися, куди їхати. Спереду ми зробили майданчик, щоб поставити озброєння, ящик з боєприпасами. Ззаду буде підножка, щоб могла стати ще одна людина», – пояснив ZAXID.NET майстер виробничого навчання училища №29 Андрій Кашуба, який працював над створенням багі.

Цей транспортний засіб є покращеною версією першого проекту училища – електротрицикла. Його у травні передали військовим і отримали схвальні відгуки.

«Ми вирішили вдосконалити розробку і створили електробагі, який може тихо і влучно допомагати захисникам на фронті. Залишилось доробити декілька фінальних штрихів і за кілька днів цей автомобіль поїде виконувати бойові завдання. Вже маємо нові замовлення від військових, тому одразу після цього проекту беремося за нові», – зазначив керівник Вищого професійного училища №29 Львова Роман Стецький.

Заступниця директора училища Наталія Комарницька уточнила ZAXID.NET, що масове виробництво машин для військових залежить від фінансової можливості ВПУ. Вартість одного електробагі – близько 150 тис. грн.

«Після випробування електротрицикла військові дали замовлення на ще три екземпляри. Але ми поки що збираємо матеріали. Цієї п’ятниці ми завеземо їм електробагі. Якщо буде потреба в них, то будемо дальше робити. Ми створили благодійний фонд, щомісяця зі зарплати кожен перекидає ту суму, яку може», – зазначила Наталія Комарницька.

Реквізити благодійного фонду для збору коштів на електробагі та електротрицикли військовим тут.

Нагадаємо, у ВПУ №29 навчають на слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, а з нового навчального року відкрили нову спеціальність – майстер з діагностики електронного устаткування автомобілів. Тут є навчально-практичний центр. Від початку великої війни в училищі відремонтували понад 130 автомобілів на фронт.