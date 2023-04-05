Над створенням цього авто учні та вчителі училища працювали близько 7 місяців

На базі Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва розробили унікальне повнопривідне багі «Гуркіт», аналогів якому немає. Вже наступного тижня це всюдихідне авто будуть використовувати військові на передовій. Про це середу, 5 квітня, повідомили у Львівській міській раді.

Учні училища раніше вже виготовляли багі, які зараз використовують на фронті, але «Гуркіт» є кращою та більш вдосконаленою версією, щоправда, поки що лише в одному екземплярі. Над створенням цього авто учні та вчителі училища працювали близько семи місяців.

«Ідея розробки почалась з того, що потрібно допомагати військовим на фронті. Перші багі ми переробляли зі спортивних моделей на такі, які будуть зручнішими на передовій. Минулого року ми розробили саморобну модель багі Tyrex, які досі виконують бойові завдання. А “Гуркіт” – це транспортний засіб, що є ще більш вдосконаленою версією попереднього, адже тут враховані всі потреби військових, які тестують різні транспортні засоби в бою», – розповів учень училища та один з розробників унікального багі Тарас Януш.

Унікальність цієї конструкції в тому, що двигун в багі розташований посередині.

«Тобто тут ідеально розвантажена ходова частина, а це дуже сильно впливає на прохідність транспортного засобу. Також це багі є тримісним, а одне місце може повністю складатись, щоб було зручно за потреби перевозити пораненого. Є зручний відсік для різного озброєння та дві точки для фіксації кулеметів», – пояснив Тарас Януш.

Повнопривідне багі має чимало переваг. Окрім центрального розташування двигуна, в авто ще й низький центр ваги, високий кліренс, захищений безнобак, відсутні передні та задні завіси кузова, підвіска спереду та ззаду, дискові гальма по колу, висока прохідність та вантажопідйомність. Також багі вирізняється маневреністю (має малий радіус розвороту), можливістю встановлення великої кількості обладнання, швидкістю посадки/висадки екіпажу, простотою в ремонті.

Нагадаємо, Львівське училище комп’ютерних технологій та будівництва з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Збройним силам України та внутрішньо переміщеним українцям. Зокрема, в училищі живуть і навчаються переселенці, там ремонтують автомобілі для військових, проводять курси операторів дронів, створюють унікальні освітлювачі, а також училище співпрацює з різноманітними громадськими та міжнародними організаціями.