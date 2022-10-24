Школяр розробив дрон, який вміє розпізнавати типи мін і передавати дані про них

Юрій Тумир, учень природничо-математичного ліцею з Івано-Франківська, розробив дрон-міношукач, який зможуть використовувати військові. Свій проект школяр презентував на всеукраїнському Steam-Fest, який відкрили у Франківську в понеділок, 24 жовтня.

Про винахід школяра повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, винахідник – одинадцятикласник івано-франківського природничо-математичного ліцею Юрій Тумир. Його розробка – дрон-розвідник, який може шукати міни.

Юрій Тумир зазначає, що спочатку мав ідею розробити машинку, яка шукає міни, а пізніше вирішив зробити квадрокоптер за технологією 3D-друку. Винахідник розповідає, що дрон-міношукач здатен обстежувати території по заданому маршруту та позначати координатами місця, де виявив міни.

«Він дозволяє проводити розвідку території. Тобто, дрон летить по заданому в додатку маршруту в, проводить обстеження території, позначає на яких координатах розташовані міни. Також є система розпізнавання розміру та типу міни. Тобто сапер відкриває свій додаток та бачить де розташовані міни, які вони і працює над розмінуванням», – розповідає Юрій Тумир.

Додамо, у 2020 році Юрій Тумир разом з командою школярів та наукових керівників сконструював безконтактний дезінфектор MALUK-COI. Пристрій переміг у міжнародному конкурсі UPSHIFT. Дезінфектор можна використовувати в школах, дитсадках, в автобусах, на зупинках.

Зазначимо, IV Всеукраїнський фестиваль «STEAM HUMAN – сила розуму на стороні добра заради людства» стартував у Франківську в понеділок, 24 жовтня, і триватиме до п’ятниці, 28 жовтня. Участь у фесті беруть команди з учнів та педагогів, які спільно розробили інноваційні проекти –розробки з природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва і математики.