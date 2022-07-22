Розробку передадуть для користування різним підрозділам ЗСУ

В Івано-Франківському технічному університеті нафти і газу розробили зарядну станцію на сонячних панелях, яка може заряджати пристрої із живленням у 220 вольтів. Розробку передадуть підрозділам Збройних сил України.

Про зарядну станцію на сонячних панелях повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВА Богдан Футерко у п’ятницю, 22 липня. За його словами, пристрій сконструювали у науковому містечку «Нова енергія», яке функціонує на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

«Зробили найпотужнішу зарядну станцію на сонячних панелях, яка може живити пристрої, яким треба 220 В. Перший тест ми виконали на пристрої Starlink. Сподіваємось, що саме такі системи живлення дозволять підрозділам ЗСУ не демасковувати свої позиції та користуватись зеленою енергією для своїх потреб», – повідомив Богдан Футерко.

Нагадаємо, у квітні 2022 року на прохання військових в івано-франківській майстерні розробили унікальні павербанки для використання на передовій. Пристрій може заряджати телефони, планшети, дрони, тепловізори, а також запускати автомобіль у польових умовах. Павербанка вистачає для заряду близько 400 телефонів та іншої техніки