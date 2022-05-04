Медичний дрон зможе за раз перевезти до 16 кг необхідних ліків

Україні подарують медичні дрони, які зможуть безперешкодно доставити необхідні ліки в окуповані регіони та зону бойових дій. Один дрон може перевозити до 16 кг життєво необхідних медикаментів, наприклад інсулін, антибіотики, знеболювальні, і летіти до години в одну сторону. Перший зразок, який виробник компанія Draganfly (Канада-США) подарувала для потреб України, вже доставив до Львова благодійний фонд США «Revived Soldiers Ukraine».

Окрім того, фонд закупив ще 10 дронів – 5 медичних і 5 пошуково-рятувальних загальною вартістю 295 тис. доларів.

«Лікарські дрони порівняно більші за військові та оснащені ящиком для зберігання, який має можливість регулювання температуру вантажу. Його можна розташовувати зверху, для полегшення доступу або знизу для швидких місій. Медичні дрони допомагатимуть врятувати сотні життів, адже будуть доставляти необхідні медикаменти в гарячі точки України чи окуповані міста, в які неможливо дістатись», – пояснила президентка БФ «Revived Soldiers Ukraine» Ірина Ващук Дісіпіо.

Медичні дрони мають ящик з можливістю регулювати температуру (фото БФ)

Канадська фірма Draganfly пообіцяла подарувати ще два пошуково-рятувальні БПЛА.

Куди саме скерують медичні дрони, координуватиме керівниця Центру підтримки аеророзвідки, ветеранка АТО та волонтерка Марія Берлінська.

«Аеророзвідка точно відправить дрони у потрібні точки. Людина медичного вантажу може не донести чи бути пораненою під час транспортування. Нині треба воювати технологіями, а не людьми», – каже Марія Берлінська.

Благодійний Фонд «Revived Soldiers Ukraine» заснований у 2015 році для медичної допомоги та реабілітації українських ветеранів у США та Україні. Фонд закупляє для українських шпиталів та реабілітаційних центрів медичне обладнання. Напередодні фонд передав для лікарень України 19 реанімобілів.