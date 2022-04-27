Авто зі Львова попрямують до шпиталів Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, Харкова, Бучі, Чернігова та Ізюма

Уже дві партії реанімобілів, 19 автомобілів загалом, відправив в лікарні України, благодійний фонд «Revived Soldiers Ukraine» зі США. 11 реанімобілів прибуло раніше, а ще 8 автомобілів на львівський склад благодійного фонду надійшли 27 квітня, повідомили у БФ.

11 реанімобілів із Данії, вартістю близько 80 тисяч євро, надійшли раніше. Вони були першими помічниками при евакуації бійців та цивільного населення з Ірпеня та Бучі. Після цього реанімобілі відправили на схід, у регіони, де йдуть активні бойові дії.

27 квітня до львівського складу фонду прибула друга партія – 8 реанімобілів Mercedes-Benz з Італії.

«Вони зі Львова попрямують до шпиталів Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, Харкова, Бучі, Чернігова та Ізюма. Ці автомобілі ми купуємо завдяки щоденним пожертвам донатів зі США й інших країн світу», – повідомила президентка БФ «Revived Soldiers Ukraine» Ірина Ващук Дісіпіо.