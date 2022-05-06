Принтер друкує кровоспинні турнікети

Група студентів факультету прикладних наук УКУ разом з викладачем Олегом Фаренюком друкують на 3D-принтерах факультету частини турнікетів для військових. Їм допомагають проект 3D Printing for Ukraine, керівник якого Якуб Камінський розробив дизайн турнікету, ІТ-компанія EdPro і місцеві школи, які надали ще кілька десятків принтерів для організації роботи.

Принтерии для друку частин турнікетів

Як повідомляє прес-центр УКУ, Волонтерський центр університету допомагає з пошуком матеріалів, а Львівський оперний театр надав потужності для пошиву інших частин турнікетів.

За тестуванням турнікетів, що триває вже понад 60 днів,, стежить комбат-медик Олег Кристиняк. Спочатку вироби проходять тест на міцність – наскільки легко зламати пластикові частини руками. В абсолютній більшості випадків фурнітуру турнікетів, які надрукували студенти УКУ, не вдавалося зламати.

На другому етапі тестування волонтери визначають, чи зупиняє турнікет кровотік. Для цього вони проводять тести на ультразвуковому доплерографі. Він показує, що циркуляція крові зупиняється вже на другому оберті (чотири півоберти).

Третій етап – перевірка, чи не розтягується внутрішня стропа при триманні турнікета затягнутим впродовж двох годин. Для цього турнікет тестують за зразком сертифікації «Укрмедстандарту» з використанням 5-літрової пляшки з водою і манометра. За 2 години тиск 0.5-0.6 бар зменшується менше, ніж на 0.1 бар, що є чудовим результатом.

Щоб перевірити запас міцності, вироби протестували на навчаннях з домедичної підготовки від школи «Воїн самооборони». 9 вироблених в УКУ турнікетів експерти тестували на людях з різним діаметром рук та ніг. Комбат-медик Олег Кристиняк стежив, аби турнікети були затягнуті так міцно, якби це було при реальному пораненні.

Готовий турнікет (фото УКУ)

Волонтери проводять також інші тести, зокрема на межу руйнування за практичного застосування; на больові відчуття – негайно і після 20 хв. застосування; на переохолодження матеріалів та їхнє нагрівання тощо. Внутрішні тестування відбувалися багато сотень разів із залученням десятків добровольців. В УКУ постійно дислокуються парамедики з різних країн світу, які також діляться порадами для покращення якості турнікетів.

Перші 4 партії турнікетів, до 50 штук у кожній, вже передані воїнам на передову для польових випробувань та отримали схвальні відгуки. За неофіційними повідомленнями військових, ці турнікети вже врятували декілька життів.

Студенти-волонтери з УКУ мають на меті виготовляти 100 одиниць якісних турнікетів на день. Для допомоги шукають волонтерські організації у Європі, які б могли перейняти технологію і допомогли нарощувати масштаби виробництва.

Команда студентів-волонтерів УКУ

Верхня межа собівартості виробництва одного турнікету становить 5-7 доларів США, що у кілька разів дешевше за ціну якісного турнікету закордонного виробництва.