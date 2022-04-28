Форму павербанка планують змінити так, щоб він помістився у рюкзак

В івано-фракнівській майстерні розробили унікальні павербанки для використання на передовій. Пристрій може заряджати телефони, планшети, дрони, тепловізори, а також запускати автомобіль у польових умовах. Науковці розробили павербанк на прохання військових. Його вже випробувала група розвідників: павербанка вистачає для заряду близько 400 телефонів та іншої техніки. Крім того, прилад дозволяє завести автомобіль, якщо розрядився акумулятор.

До команди майстерні звернулися військові з потребою у павербанках: на передовій майже ніде немає світла. Хлопці з Івано-Франківська запропонували солдатам потужніші прилади, які можуть замінити десять звичайних. Розроблений франківцями павербанк має кілька USB-виходів для швидкої зарядки телефонів, запобіжник для запуску двигуна машини, індикатор зарядок і прикурювач.

Як розповів співзасновник майстерні Дмитро Король в ефірі телеканалу «Галичина», швидкість заряду павербанка становить дві години. «Нам вдалося досягнути ємність 400 тис. міліампер плюс швидкість заряду становить дві години. Додаткові функції ми вже в процесі розробки додали. Це як USB-виходи для зарядки телефонів, рацій, ноутбуків, так і 12-вольтні та 220-вольтні розетки», – зазначив Дмитро Король.

За словами Артура Шкрібляка, співзасновника майстерні, павербанки спеціально розроблені для використання на передовій у польових умовах. Прилад розробники передавали на випробування групі розвідників та отримали позитивний результат.

«Ми вже випробували це там. Від павербанків можна буде заряджати не лише телефони, а й запускати автомобілі, рації, дрони і іншу електротехніку та все необхідне і користуватись досить тривалий час. Період зарядки павербанку досить короткий. За рахунок того, що ми використовуємо швидкозарядні акумулятори всередині, які також заряджають від 22-х вольт спеціальним зарядним пристроєм і зарядка відбувається протягом трьох годин. Під час ротації, зміни це можна поповнити заряд», – сказав Артур Шкрібляк.

Вага акумулятора – 9,5 кг. Як запевняють розробники, якщо павербанком користуватися лише для зарядки телефонів, можна підживити до 400 штук. Форму акумулятора планують вдосконалити до такої, аби вона влізала у рюкзак. У команди військові замовили уже понад 300 павербанків. Розробникам необхідна допомога з коштами, оскільки один такий прилад коштує близько 13 тис. гривень.