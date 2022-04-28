30 відремонтованих автомобілів, які вирушили зі Львова на фронт

У четвер, 28 квітня, зі Львова на фронт поїхали 30 відремонтованих бойових машин. Ці автомобілі були куплені волонтерами і привезені за кордону. У Львові машини відремонтували і відправили на фронт.

Гроші на 30 джипів та пікапів збирали волонтери з усієї України. Вони придбали машини за кордоном. Вже у Львові автомобілі ремонтували місцеві майсти. Також всі машини перефарбували.

«Хлопці і дівчата з усієї України збирають кошти, шукають за кордоном автомобілі. Львівські майстри приводять їх до ладу, фарбують і разом з волонтерами везуть у гарячі точки. Раніше нашим воїнам вже передали понад 50 бойових пікапів та джипів. І буде ще! Дякуємо за цю роботу!!», – написав мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Голова ЛОВА Максим Козицький уточнив, що всі авто пройшли повний технічний огляд і до бійців машини повезуть ще й гуманітарну допомогу.

«Вартість таких автомобілів нижча за ринкову: ціна одного джипа – 4-6 тисяч доларів, а пікапа – 8-10 тисяч. Їх закупили за кошти, які зібрали благодійний фонд Kyiv School of Economics, благодійний центр «Схід», а також українська діаспора у різних країнах світу у межах спільної ініціативи #CARFORVICTORY», – повідомив Максим Козицький.

До слова, збір коштів на автомобілі для військових у гарячих точках є спільною ініціативою волонтерського центру «Схід», їх підтримує Kyiv School of Economics та Тимофій Милованов. Від початку повномасштабної війни вони зібрали понад 27 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 26 квітня, українська ІТ-компанія придбала для ЗСУ 500 броньованих автомобілів. А тиждень тому, львівські прокурори передали для ЗСУ 42 вилучені автомобілі.