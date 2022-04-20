Прокурори Львівщини передали у дохід держави понад 4,5 млн грн застав. Кошти перерахують на спеціальний рахунок для підтримки армії. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

«Також набрали законної сили ухвали про передачу у користування Збройних Сил України 42 транспортних засобів, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Окрім цього, армії передали влучені зброю, боєприпаси та необхідні комплектуючі частини до бойової техніки.

Як інформував ZAXID.NET, у Львові оголосили про збір коштів на купівлю бойових літаків для повітряних сил ЗСУ.