Львівські прокурори передали ЗСУ 42 вилучених автомобілі і 4,5 млн гривень
Кошти надійшли від застав
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Прокурори Львівщини передали у дохід держави понад 4,5 млн грн застав. Кошти перерахують на спеціальний рахунок для підтримки армії. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.
«Також набрали законної сили ухвали про передачу у користування Збройних Сил України 42 транспортних засобів, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень», – ідеться в повідомленні прокуратури.
Окрім цього, армії передали влучені зброю, боєприпаси та необхідні комплектуючі частини до бойової техніки.
Як інформував ZAXID.NET, у Львові оголосили про збір коштів на купівлю бойових літаків для повітряних сил ЗСУ.
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