На потреби армії передадуть позашляховики Land Rover Defender

Одна з найбільших українських IT-компаній у банківській галузі Fintech Development LLC придбала для української армії 500 бронеавтомобілів.

Як повідомив керівник ІТ-компанії Антон Сватик, броньовики направлять у підрозділи Сил спеціальних операцій та Головне управління розвідки Міноборони.

Броньовані автомобілі купували за кордоном. Їх вартості а також моделі не розголошують, однак, судячи з опублікованих фото, йдеться про позашляховики Land Rover Defender.

Зазначимо, що раніше ІТ-компанія придбала для потреб ЗСУ 50 бронеавтомобілів Cougar канадської компанії Streit Group вартістю 15 млн євро.

Fintech Development LLC – одна з найбільших ІТ-компаній України, що працює у банківському секторі. У квітні компанія стала першою в Україні, яка забезпечує легальний процесинг платежів у криптовалюті.