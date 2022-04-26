Українська ІТ-компанія придбала для ЗСУ 500 броньованих автомобілів
Раніше компанія передала на потреби армії 50 броньовиків канадського виробництва
Одна з найбільших українських IT-компаній у банківській галузі Fintech Development LLC придбала для української армії 500 бронеавтомобілів.
Як повідомив керівник ІТ-компанії Антон Сватик, броньовики направлять у підрозділи Сил спеціальних операцій та Головне управління розвідки Міноборони.
Броньовані автомобілі купували за кордоном. Їх вартості а також моделі не розголошують, однак, судячи з опублікованих фото, йдеться про позашляховики Land Rover Defender.
Fintech Development LLC – одна з найбільших ІТ-компаній України, що працює у банківському секторі. У квітні компанія стала першою в Україні, яка забезпечує легальний процесинг платежів у криптовалюті.