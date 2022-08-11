Фахівці компанії Culver Aviation навчатимуть студентів створювати та керувати БПЛА

У Національному університеті «Львівська політехніка» готуватимуть студентів у за новим напрямком навчання – «Безпілотні літальні апарати». Про це повідомили в українській компанії Culver Aviation, яка і займатиметься підготовкою фахівців з БПЛА. Компанія уже підписала відповідний меморандум з університетом і закликає абітурієнтів подавати документи на вступ.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі компанії, з нового навчального року в Інституті механічної інженерії та транспорту Львівської політехніки буде новий напрямок навчання – «Безпілотні літальні апарати». Студентів навчатимуть за кількома програмами:

Проектування та виробництво БПЛА;

Обслуговування та експлуатація БПЛА;

Технології зварювання при виробництві БПЛА.

«Безпілотники – це одна з найбільш інноваційних технологій, яку потребують бізнеси у різних галузях: від агросектору до будівництва та логістики. Україна – помітний гравець на цьому ринку, ми уже виготовляємо достойні дрони і маємо перспективу стати одним з найпомітніших гравців на світовій арені. Разом з тим, індустрія БПЛА відчуває дефіцит кваліфікованих фахівців, тому команда Culver Aviation поділиться усім своїм досвідом, щоб допомогти «Львівській політехніці» підготувати талановитих українських інженерів», – каже Олександр Даниленко, СЕО Culver Aviation.

За його словами, компанія буде ділитися зі студентами досвідом, запрошувати їх на стажування на виробництво і проводити спеціалізовані курси та тренінги. А також навчатиме студентів управляти дронами – вони зможуть опанувати додаткову професію та отримати сертифікат оператора БПЛА.

Щоб потрапити на цей курс, необхідно пройти традиційні для абітурієнтів етапів. До 23 серпня потрібно зареєструватися в електронному кабінеті та завантажити документи. При реєстрації слід вказати:

заклад освіти – Національний університет «Львівська політехніка»;

освітній ступінь навчання – Бакалавр;

спеціальність – Авіаційна та ракетно-космічна техніка;

освітня програма – Безпілотні літальні апарати.

До 29 серпня оприлюднять рейтингові списки тих, хто рекомендований до зарахування за держзамовленння, а після 2 вересня – за контрактом (вартість навчання – 17,5 тис. грн/рік). Після цього у вступників буде декілька днів на подачу оригіналів документів. Документи можна подавати особисто або надсилати їх копії, з накладанням електронного підпису вступника.

Culver Aviation – компанія, яка надає сервіси аерофотозйомки та моніторингу земної поверхні з допомогою БпЛА власної розробки, є частиною холдингу TECHIIA. Флагман компанії – SKIF, безпілотник типу «літаюче крило». В компанії працює команда досвідчених пілотів та GIS-спеціалістів, а також R&D-центр розробки та впровадження інновацій у сферах БпЛА, картографії та точного землеробства.