Львівські учні винайшли ліхтарик, який світить півроку
Винахід активно використовують військові на передовій
Учні Львівського училища комп’ютерних технологій та будівництва виготовили освітлювач FireFly. Це компактний довготривалий ліхтарик, який не потребує заряджання і є новинкою на ринку освітлювальної техніки. Крім того, ліхтарик має доступну ціну. Через це його активно замовляють та використовують військові на передовій.
Довготривалий ліхтарик вихованці училища створили у рамках проекту «Компанія» від Junior Achievement. Цей проект передбачав створення учнями власної компанії та продукту. Вони мали пройти весь шлях від бізнес-ідеї до реалізації. Тож вихованці училища створили власну міні-компанію NANOLED і під її брендом почали реалізовувати ліхтарики FireFly.
«Винахід наших учнів став відразу дуже популярним, адже він коштує лише 100 гривень, а світить без заміни батарейок вже приблизно шість місяців. Військові задоволені, адже він поміщається у кишені і має таку конструкцію, яка не замокає. Є доброю альтернативою окопним свічкам», – розповіла ZAXID.NET Марія Поліщук, директорка училища.
Ліхтарик створили п’ятеро першокурсників училища під керівництвом викладачки Христини Мілян.
«Участь у проекті ми розпочали у вересні. До думки про ліхтарик нас наштовхнула ситуація із відімкненнями електроенергії. Так і виник ліхтарик. Досі випробовуємо тестовий варіант, ще від жовтня не доводилось замінювати батарейок», – зазначила Христина Мілян.
Мета проекту від Junior Achievement – навчити учнів підприємницькій діяльності.
«Наші учні змогли себе відчути не лише справжніми підприємцями, пройшовши повний цикл від бізнес-ідеї до реалізацій продукту, а й стати корисними для наших військових. Адже ліхтарик безпечніший, аніж свічка. Великою перевагою є те, що він працює на двох батарейках тривалий час і не потребує підзарядки», – додала викладачка.
За умовами проекту ця учнівська компанія має проіснувати до травня цього року.