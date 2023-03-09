Вихованці Львівського училища комп’ютерних технологій та будівництва створили довготривалий ліхтарик

Учні Львівського училища комп’ютерних технологій та будівництва виготовили освітлювач FireFly. Це компактний довготривалий ліхтарик, який не потребує заряджання і є новинкою на ринку освітлювальної техніки. Крім того, ліхтарик має доступну ціну. Через це його активно замовляють та використовують військові на передовій.

Довготривалий ліхтарик вихованці училища створили у рамках проекту «Компанія» від Junior Achievement. Цей проект передбачав створення учнями власної компанії та продукту. Вони мали пройти весь шлях від бізнес-ідеї до реалізації. Тож вихованці училища створили власну міні-компанію NANOLED і під її брендом почали реалізовувати ліхтарики FireFly.

«Винахід наших учнів став відразу дуже популярним, адже він коштує лише 100 гривень, а світить без заміни батарейок вже приблизно шість місяців. Військові задоволені, адже він поміщається у кишені і має таку конструкцію, яка не замокає. Є доброю альтернативою окопним свічкам», – розповіла ZAXID.NET Марія Поліщук, директорка училища.

Ліхтарик створили п’ятеро першокурсників училища під керівництвом викладачки Христини Мілян.

«Участь у проекті ми розпочали у вересні. До думки про ліхтарик нас наштовхнула ситуація із відімкненнями електроенергії. Так і виник ліхтарик. Досі випробовуємо тестовий варіант, ще від жовтня не доводилось замінювати батарейок», – зазначила Христина Мілян.

Мета проекту від Junior Achievement – навчити учнів підприємницькій діяльності.

«Наші учні змогли себе відчути не лише справжніми підприємцями, пройшовши повний цикл від бізнес-ідеї до реалізацій продукту, а й стати корисними для наших військових. Адже ліхтарик безпечніший, аніж свічка. Великою перевагою є те, що він працює на двох батарейках тривалий час і не потребує підзарядки», – додала викладачка.

За умовами проекту ця учнівська компанія має проіснувати до травня цього року.