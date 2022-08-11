За гроші, які відкладав на ноутбук і велосипед, Захар зробив портативну станцію зарядки пристроїв

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із десятикласником Захаром Щурком, який розробив портативну зарядну станцію для військових. Місто шукатиме варіанти розширення виробництва школяра, щоб якомога більше захисників могли користуватись такою мобільною зарядкою, повідомляє прес-служба ЛМР.

Зарядна станція Лео Energy може працювати в польових умовах та заряджати квадрокоптери, рації та іншу необхідну техніку. Сам павербанк може заряджатися від сонячної панелі, що йде в комплекті, або від зарядки на 220 вольтів чи прикурювача. Він має 4 USB-входи, одну автомобільну і одну звичайну розетку.

Повербанк має 4 USB-входи, одну автомобільну і одну звичайну розетку. Фото ЛМР Повербанк має 4 USB-входи, одну автомобільну і одну звичайну розетку. Фото ЛМР

«Продукт зроблений у Львові і зробимо все можливе, щоб виготовляти його в більшій кількості, щоб наші військові атакували ворога із ще більшою силою», – сказав Андрій Садовий.

Захар Щурко є учнем 10 класу львівської гімназії «Престиж». За гроші, які відкладав на ноутбук і велосипед, він зробив портативну станцію зарядки пристроїв. Навчався, переглядаючи відеоінструкції в інтернеті і читаючи технічні статті. Для виготовлення однієї станції хлопець витрачає близько 20 000 гривень та 7 днів роботи.

Допомогти Захарові коштами на деталі можна за реквізитами: