Електротрицикл сконструювали на базі мотоцикла та газонокосарки

Учні та майстри виробничого навчання львівського вищого професійного училища №29 виготовили унікальний безшумний електротрицикл на базі мотоцикла та газонокосарки. Він може проїхати 80-100 км без дозарядки і перевозити легкогабаритний вантаж. Його передали військовим Збройних сил України. Якщо бійці будуть задоволені результатом, фахівці училища будуть шукати фінансову підтримку і робити наступні моделі.

«Нещодавно виникла ідея розробити тихохідний колісний транспортний засіб на електричному двигуні. Впродовж трьох місяців майстри виробничого навчання спільно з учнями училища сконструювали електротрицикл. Він оснащений електродвигуном, коробкою передач та двома акумуляторними батареями», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Заступниця директора училища Наталія Комарницька розповіла ZAXID.NET, що електротрицикл розробили на гуртку технічної творчості.

«Ми збирали кошти для акумуляторних батарей, бо це найвартісніші деталі. Вийшло дуже добре, і ми вирішили передати його в ЗСУ. Директор разом з майстром повіз його на схід. Транспортний засіб беззвучний, може перевозити легковантажні і малогабаритні речі: джавеліни, можна людину перевезти», – зазначила Наталія Комарницька.

Електротрицикл сконструювали учні під керівництвом майстра виробничого навчання Андрія Кашуби. Старший майстер Ігор Віра розповів, що новий засіб на трьох колесах напрацювали на базі мотоцикла і газонокосарки.

«Передня вилка – від мотоцикла Honda. Задній редуктор разом з коробкою передач – від газонокосарки. А раму і кузов ми повністю робили самостійно з підручних матеріалів. Коробка передач з повишеною і пониженою передачею, вона йде єдиною конструкцією із заднім мостом. Тобто воно є компактне. Електричний двигун там поставили від автонавантажувача. Акумуляторні батареї на 10 кВт, їх вистачає до 100 км», – пояснив ZAXID.NET Ігор Віра.

Електротрицикл переміг у номінації «Транспортні засоби» на виставці технічної творчості серед закладів профосвіти

Ігор Віра відзначає, що такий транспортний засіб високопрохідний, тихий. Він вміщає двох людей, ззаду є маленький кузов для вантажу чи снарядів. Ним навіть можна тягнути автомобіль або перевезти пораненого.

Якщо військові схвалять переваги електротрицикла, в училищі готові продовжувати працювати над ним при умові, що знайдуться спонсори для купівлі деталей. Приблизна вартість одного транспортного засобу – 80-85 тис. грн. Половина вартості – це ціна батареї.

Нагадаємо, у ВПУ №29 навчаються на слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, а з нового навчального року планують відкрити нову спеціальність – слюсар з діагностики комп’ютерних систем автомобілів. Тут є навчально-практичний центр. Від початку великої війни в училищі відремонтували 128 автомобілів на фронт.