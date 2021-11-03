Перші електросамокати від львівських розробників незабаром почнуть продавати

Команда львівських атовців разом з науковцями НУ «Львівська політехніка» розробили електричний самокат на трьох колесах і працюють над створенням таких самокатів для людей з інвалідністю. Один електросамокат українського виробництва коштуватиме близько 1000 євро, їх виготовлятимуть на замовлення.

Директор Наукового парку НУ «Львівська політехніка» Назар Подольчак розповів ZAXID.NET, що авторами проекту є команда львівських атовців, зокрема військовий Павло Піка. Самокат львівських розробників матиме три колеса і зможе розігнатись до 50 км/год.

«Він зробив такий самокат на основі креслень наших працівників, а потім ми разом виготовили другий прототип електросамокату. Потім ми виграли грант і вдосконалили самокат. Основна його перевага – те, що на кожному колесі є амортизатори і невідчутно зміну висоти. Так само там є система пожежогасіння батарейки, сідло, мінімум батареї вистачає на 100 км і розгін до 50 км/год», – розповів Назар Подольчак.

За його словами, зараз команда розробників допрацьовує ще один варіант електросамовару, на якому завдяки спеціальному кріпленню зможуть пересуватись люди з інвалідністю. Цей варіант самокату підійде також людям з надлишковою вагою.

Зараз розробники збирають попередні замовлення на електросамокати. Приблизна вартість одного самокату буде становити близько 35 тис. грн, їх будуть виготовляти під замовлення.