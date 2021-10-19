Команда Малої академії наук на міжнародному конкурсі юних винахідників INOVA

Учень Львівського фізико-математичного ліцею здобув золоту медаль на міжнародному конкурсі наукових винаходів. 11-класник Юрій Сагайдак брав участь у міжнародному конкурсі для молодих винахідників INOVA у складі команди Малої академії наук. За інформацією прес-служби ЛМР, конкурс відбувався 12-17 жовтня у столиці Хорватії місті Загреб.

Як повідомив у себе на сторінці у Facebook заступник директора з міжнародних відносин Малої академії наук України Євген Кудрявець, команда МАН України у складі 18 українських школярів вперше брала участь у події. У підсумку команда виборола 13 золотих медалей, 5 срібних, а також дві спецнагороди.

Юрій Сагайдак навчається у Львівському фізико-математичному ліцеї

«Делегація МАН визнана найкращою міжнародною делегацією та отримала нагороду від засновника Всесвітньої асоціації інтелектуальної власності та винаходів», – написав Євген Кудрявець.

У коментарі ZAXID.NET Євген Кудрявець розповів, що проект Юрія Сагайдака називався «Метод протезування зору». Під керівництвом свого наукового керівника, завідувача науково-дослідної лабораторії Львівського технологічного ліцею Віктора Колдуна, школяр винайшов методику, яка дозволяє людям із вадами зору безпечно пересуватися. Інформація про оточення передається через звучання нот. Також він розробив прототип пристрою.

Також Євген Кудрявець зазначив, що у збірній команді було 18 учнів Малої академії наук України. Це представники Львівської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Волинської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської та Рівненської МАН. Вони представили 18 різних проектів.

Конкурс для молодих винахідників INOVA – друга найстаріша виставка винаходів у Європі, що вже впродовж 50 років збирає у Загребі, столиці Хорватії, винахідників зі всього світу.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав про двох львівських студентів, учнів Малої академії наук, які здобули перемогу на конкурсі інновацій у Сінгапурі, а також про львів'янина, який отримав «бронзу» на міжнародному конкурсі наукових проектів.

Зазначимо, що Львівський фізико-математичний ліцей, де навчається Юрій Сагайдак, уже декілька років поспіль очолює рейтинг найкращих шкіл міста. Учні та випускники ліцею часто перемагають у різноманітних конкурсах та здобувають високі бали на ЗНО. До слова, у липні цього року двоє учнів ліцею стали призерами Міжнародної олімпіади з фізики.