Львівський фізико-математичний ліцей зберігає лідерство за кількістю 200-бальників

Максимальні бали на цьогорічному ЗНО із математики отримали 18 випускників львівських шкіл, більшість із них – учні Львівського фізико-математичного ліцею. Результати ЗНО з кількох предметів ще встановлюють, однак вже відомо про 42 найвищі результати ЗНО школярів зі Львова. І це вже на один більше, ніж було минулоріч.

Так, максимальний бал і з хімії отримала лише одна школярка – Ірина Суховерська, яка є випускницею Львівського фізико-математичного ліцею.

Ще троє учнів отримали 200 балів на ЗНО із фізики. Це один випускник Ліцею імені Василя Симоненка та двоє випускників Львівського фізико-математичного ліцею.

Максимальні 200 балів з англійської мови отримало 20 львівських школярів. Це п'ятеро випускників фізико-математичного ліцею, троє – Львівської академічної гімназії, по двоє – із ліцею «Гроно», ліцею №75 ім. Лесі Українки та Класичної гімназії, а також по одному випускнику із школи №60, ліцею ім. Лобачевського, ліцею «Сихівський», школи №86, ліцею №45 та ліцею №5 ім. Кокорудзів.

І сьогодні, 20 червня, мерія Львова відомила, що 18 львівських випускників отримали максимальні бали на ЗНО з математики: 12 учнів із фізико-математичного ліцею, двоє з гімназії «Престиж» та по одному зі школи №20, школи №46, технологічного ліцею та економічного ліцею.

Зазначимо, що львівська мерія щороку відзначає преміями випускників, які отримують максимальні бали на ЗНО. Так, за 200 балів учні отримують 5 тис. грн, за 400 балів (максимальні бали з двох предметів) — 10 тис. грн. А ті, хто набере 600 балів, отримають премію у 20 тис. грн.