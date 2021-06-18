У п’ятницю, 18 червня, учаники зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати з іноземної мови та фізики. У підсумку 31 випускник шкіл Львівщини отримав максимальні 200 балів з англійської мови та троє учнів – з фізики. Результати ЗНО з хімії були оприлюднені раніше.

«Результати ЗНО: 31 учень здобув по 200 балів з англійської мови. Троє учнів – з фізики, двоє учнів вибороли по 200 балів з хімії! Дякуємо учням, учителям та вітаємо!», – повідомив у Facebook директор департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска.

Нагадаємо, щорічно мерія Львова відзначає випускників, які отримують найвищі результати за ЗНО. За 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни абітурієнти отримують грошову винагороду у розмірі 5 тис. грн, за 400 балів – 10 тис. грн. Грошові премії надають у межах Програми підтримки обдарованої молоді Львова. Також премії виплачують з обласного бюджету.

Цього року Верховна Рада заснувала іменні премії у розмірі 100 тис. грн для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами. Премію присуджуватимуть учасникам ЗНО, які склали тести з чотирьох і більше навчальних предметів, загальна сума за якими становить не менше ніж 790 балів, у тому числі 200 балів з будь-якого з цих предметів.