Випускниця львівського ліцею отримала 200 балів на ЗНО з хімії. Як повідомили в міському управлінні освіти, Ірина Суховерська є випускницею Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

До слова, минулоріч Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка очолив рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО

Зазначимо, що щорічно мерія Львова відзначає випускників, які отримують найвищі результати за ЗНО. За 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни абітурієнти отримують грошову винагороду у розмірі 5 тис. грн, за 400 балів – 10 тис. грн. Грошові премії надають у межах Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова.

Окрім того, у квітні Кабінет міністрів затвердив виплату стипендії школярам за найкращі результати ЗНО та перемогу на українських або міжнародних учнівських олімпіадах.