Цьогоріч роботи учасників Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) перевірялися лише один раз. Перевірку проводив лише один педагог, хоча в минулі роки застосовували «подвійну перевірку».

Раніше два екзаменатори по черзі перевіряли відповіді у завданнях відкритої форми з математики, української мови і літератури та іноземних мов. Кожен з них ставив свою оцінку. Якщо бали були різними, роботу віддавали на перевірку старшому екзаменатору.

Зменшити кількість екзаменаторів для перевірок тестів вирішив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) через нестачу грошей, що виникла, зокрема, через підвищення окладів педагогів, повідомляється на його сайті. При цьому, як зазначила «Українська правда», рішення про «одинарну» перевірку ухвалили ще декілька місяців тому, але тільки тепер воно викликало обурення у соцмережах.

В УЦОЯО повідомили, що така зміна – законна, оскільки методику перевірки робіт визначає сама організація і не потребує погодження з міністерством.

Водночас співзасновниця ГО «Смарт освіта» та «Батьківський контроль» Іванна Коберник вважає винними в ситуації Міністерство освіти і науки, уряд та народних депутатів.

«Це, звісно, дуже благородно, що Український центр оцінювання якості освіти взяв всю відповідальність на себе за те, що цього року тестові роботи учасників ЗНО проходять одну перевірку, а не дві. Але правда полягає в тому, що це вимушений крок “по бідності”, точніше – через недбалість МОН, уряду і народних депутатів. Бо з моменту ухвалення бюджету-2021 було відомо: в держбюджет закладено НЕДОСТАТНЬО коштів на проведення ЗНО-2021. УЦОЯО говорив про це всім, кому міг – уряду, депутатам, МОН. Всім було все одно», – заявила експертка.

За її словами, УЦОЯО ще в грудні запропонував законопроект про звільнення випускників 2021-го року від ДПА.

«В разі завчасного ухвалення такого рішення менше випускників реєструвалося б на тестування, це вимагало б друку меншої кількості тестових зошитів, меншої кількості пунктів тестування, меншої кількості інструкторів. І, звісно, залишилися б достатньо грошей на екзаменаторів і двоетапну перевірку робіт», – припустила вона.

Коберник додала, що депутати цю пропозицію проігнорували і скасували ДПА лише у квітні, коли на нього вже зареєструвалися всі випускники-2021.

«На всю кількість зареєстрованих були надруковані зошити, значна частина яких пішла у смітник, а пункти тестування в дні зно працювали напівпорожні», – розповіла Іванна Коберник.

Водночас УЦОЯО запевнив, що ризики, пов’язані з одинарною перевіркою, вони мінімізували:

посилили підготовку екзаменаторів;

розширили коло регіональних фахівців, яких залучили до розроблення схем оцінювання завдань ЗНО, завдяки чому схеми оцінювання стали більш деталізованими та чіткими;

переформатували роботу старших екзаменаторів. За «одинарної» перевірки вони зобов’язані були не тільки допомагати екзаменаторам перевіряти неоднозначні роботи, але й на системній основі перевіряти по декілька робіт за кожним екзаменатором у групі;

створили при центрі консультативну групу, яка в реальному часі мала надавати консультації та рекомендації щодо оцінювання «проблемних» робіт.

Також в УЦОЯО нагадали, що якщо учасник ЗНО не задоволений результатами тестування, він має право подати апеляційну заяву. Тоді роботу повторно перевіряють два незалежні фахівці, а потім розглядає апеляційна комісія в складі 10 людей.