Верховна Рада України заснувала іменні премії у розмірі 100 тис. грн для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами. Відповідний проект постанови в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, 29 січня.

Документ передбачає запровадження з 2021 року 30 премій Верховної Ради для найкращих учасників ЗНО. Розмір однієї премії становитиме 100 тис. грн.

Хто з учасників ЗНО зможе отримати грошову премію від Верховної Ради

Премію щороку присуджуватимуть учасникам ЗНО, які склали тести з чотирьох і більше навчальних предметів, загальна сума за якими становить не менше ніж 790 балів, у тому числі 200 балів з будь-якого з цих предметів. Водночас претенденти на премію Верховної Ради мають бути зараховані у поточному навчальному році до закладу вищої освіти в Україні та підписати з ними контракти.

Згідно з постановою, комітет з питань освіти, науки та інновацій вносить кандидатури претендентів премії на розгляд парламенту до 1 листопада кожного року. Парламент щорічно до 31 грудня приймає постанову про присудження премії за відповідний рік.

Постанова набуває чинності з дня її прийняття та застосовується з 2021 року.

Нагадаємо, окремо учасники ЗНО з найкращими результатами отримуватимуть президентську стипендію, яка становитиме 10 тис. грн щомісяця. Президентські стипендії отримуватимуть 250 учасників ЗНО – по 10 з кожного регіону України.

«Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього кожен буде отримувати 120 тисяч на рік – це дуже круто. Але за умови, що дитина обирає і навчається в українському вузі – це справедливо», – сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому вранці 29 січня.

Як повідомляв ZAXID.NET, реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.