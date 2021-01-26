Міністерство освіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021
Реєстрація на ЗНО розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня
Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де будуть зазначені час і місце проведення тестувань, повідомила у вівторок, 26 січня, прес-служба Міністерства освіти і науки України.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 1 червня – українська мова, українська мова і література;
- 4 червня – історія України;
- 7 червня – фізика;
- 10 червня – біологія;
- 15 червня – географія.
Результати будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.
Усі подробиці про ЗНО-2021 опубліковані на спеціальній сторінці Українського центру оцінювання якості вищої освіти.
Як повідомляв ZAXID.NET, Міністерство освіти виплачуватиме абітурієнтам премії за відмінні результати на ЗНО.