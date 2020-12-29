Кабінет Міністрів схвалив проект Указу президента України про грошові винагороди за високі результати у ЗНО. Про це повідомляють на сайті Міністерства освіти та науки.

Відтепер учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть отримувати грошові винагороди за високі результати у тестуванні.

Отримати премію зможуть учасники, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО.

Проектом документа передбачено заснування щорічних премій, які будуть виплачуватися одноразово.

Кожна грошова виплата становитиме 5 тис. грн. При цьому премії призначатимуться відповідно до результатів учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.